Деньги 17 сентября 2023, 00:11 Россия намерена ввести минимальный порог цен на экспортную пшеницу — СМИ Bloomberg: Россия планирует установить минимальную цену на экспорт пшеницы Unsplash

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Рекордный урожай пшеницы превратил Россию в «экспортера № 1» зерна в мире. Это ослабляет ценовое давление, вызванное спецоперацией на Украине. На этом фоне российские власти задумались о том, чтобы ввести минимальный порог цены на экспортную пшеницу, сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, Россия с начала года рекордно нарастила экспорт продовольствия на мировые рынки. В результате, несмотря на блокировку украинских портов, мировые цены на пшеницу снизились. Сейчас они находятся на рекордно низком уровне почти за три года.

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Агентство отмечает, что у России осталось не так много конкурентов на зерновом рынке.

Поэтому российские власти обсуждают введение минимальной цены на пшеницу. Если ее установят, то экспортерам будут отказывать в выдаче документов для поставок по меньшей стоимости.

В июле президент России Владимир Путин зявил, что Россия готова безвозмездно поставить зерно нуждающимся африканским странам. Российские власти отправят беднейшим государствам по 25-50 тысяч тонн зерновых культур. Доставка будет бесплатной.