Россия намерена использовать китайский юань для международных расчетов

Россия будет использовать китайский юань для международных расчетов, соответствующие валютные резервы у страны есть. Об этом заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, его слова привел ТАСС.

«Китайский юань является одним из валютных резервов для России, РФ будет его использовать», — заявил министр.

Также он отметил, что 15 марта Россия подготовит документы для оплаты внешнего долга в рублях, если не получится рассчитаться валютой. Выплата дивидендов для конкретной компании рас смотрится в персональном порядке.

«Банкам с государственным участием придется помочь нам. Таким образом, чтобы прибыль, которая осталась у того или иного финансового института, не распределялась в качестве дивидендов государства», — сказал Силуанов.

Глава Минфина отметил, что иностранные предприятия, ушедшие из России после введенных на нее санкций, в период с 3 до 6 месяцев рискуют попасть под процедуру банкротства.

При этом Силуанов подчеркнул, что их уход невыгоден ни одной стороне.