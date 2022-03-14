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    14 марта 2022, 14:28

    Россия намерена использовать китайский юань для международных расчетов

    Глава Минфина Силуанов: Россия намерена использовать китайский юань

    Максим Зинкин

    Россия будет использовать китайский юань для международных расчетов, соответствующие валютные резервы у страны есть. Об этом заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, его слова привел ТАСС.

    Россия намерена использовать китайский юань для международных расчетов

    «Китайский юань является одним из валютных резервов для России, РФ будет его использовать», — заявил министр.

    Также он отметил, что 15 марта Россия подготовит документы для оплаты внешнего долга в рублях, если не получится рассчитаться валютой. Выплата дивидендов для конкретной компании рас смотрится в персональном порядке.

    «Банкам с государственным участием придется помочь нам. Таким образом, чтобы прибыль, которая осталась у того или иного финансового института, не распределялась в качестве дивидендов государства», — сказал Силуанов.

    Глава Минфина отметил, что иностранные предприятия, ушедшие из России после введенных на нее санкций, в период с 3 до 6 месяцев рискуют попасть под процедуру банкротства.

    При этом Силуанов подчеркнул, что их уход невыгоден ни одной стороне.