Деньги 14 марта 2023, 18:35 Россия накопила за границей порядка $80 млрд от экспорта сырья Bloomberg: Россия смогла сохранить за рубежом свыше $80 млрд от экспорта сырья РИА «Новости»

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Россия сумела уберечь за границей порядка трети доходов, которые получила в 2022 году от экспорта сырьевых товаров. Данные привело агентство Bloomberg.

Эксперты Bloomberg Economics спрогнозировали, что в целом около 80 миллиардов долларов распределили по недвижимости или по иностранным фирмам. Специалисты назвали эти деньги «теневыми резервами» России, образовавшимися в результате рекордного профицита текущего счета платежного баланса страны.

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В совокупности Россия смогла накопить эквивалент порядка 5% ВВП в международных активах за прошлый год, что примерно соответствует среднему уровню за период цен на нефть в 2009–2013 годах.

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Ранее Росстат сообщил, что по итогам 2022 года ВВП России упал на 2,1%, Объемы валового внутреннего продукта в текущих ценах составили 151 455,6 миллиарда рублей.

Аналитики также добавили, что доля чистых налогов на производство и импорт снизилась почти на 2%, а доля оплаты труда в структуре валового внутреннего продукта снизилась с 40,1 до 39,6%.