Деньги 06 декабря 2022, 15:08 Россия найдет новые схемы продажи нефти Вице-премьер Новак: из-за санкций Россия найдет новые инструменты продажи нефти РИА «Новости»

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Несмотря на санкции, потолок цен и уход крупных трейдеров, нефть из России осталась востребованной. Страна найдет новые инструменты для экспорта, заявил РИА «Новости» вице-премьер Александр Новак.

«Мы продолжаем продавать нефть и будем продавать», — сказал он.

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Новак назвал новые условия сложными, но предупредил, что это не повлияет на планы России и дальше торговать сырьем.

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Теперь для этого используют новые инструменты, механизмы страхования, перевозки и сотрудничества. Он добавил, что сменились игроки — ушли крупные трейдеры, и за счет мелких рынок стал больше.

Российскую нефть вице-премьер назвал востребованной и сказал, что в вынужденном изменении логистических цепочек нет трагедии.

Он предупредил, что из-за волатильности компании могут сократить объемы добычи, но незначительно. Потолок цен Александр Новак назвал нерыночным методом и предупредил, что он приведет к сокращению инвестиций и дефициту ресурсов.

С 5 декабря начали действовать новые санкции. Евросоюз, G7 и Австралия отказались обслуживать танкеры, которые привезли российскую нефть по цене выше 60 долларов за баррель.

Страны ЕС также ну будут принимать нефть, которую доставят из России по морю. Еврокомиссия объявила, что потолок можно отрегулировать.