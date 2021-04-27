Россия начала уходить от доллара

Россия начала отказываться от доллара. Доля американской валюты в российском экспорте впервые упала ниже 50% в четвертом квартале.

Доля доллара составила 48,3%. Годом ранее показатель превышал 61%, сообщил Bloomberg.

Большая часть спада в использовании доллара произошла из-за торговли России с Китаем, более трех четвертей которой в настоящее время ведется в евро, согласно данным Центрального банка. Доля единой валюты в общем объеме экспорта подскочила более чем на 10 процентных пунктов до 36%.

Многочисленные раунды санкций и постоянная угроза их продолжения подтолкнули Россию к поиску путей изоляции своей экономики от вмешательства США. Центральный банк также сократил запасы казначейских облигаций в своих международных резервах, поменяв их на золото и евро.

ранее финансист предупредил, что дедолларизация будет продолжаться и постепенно усиливаться. Поэтому для сохранности сбережений лучше не держать в долларах свыше 30% денег.

Российские банки отметили в марте максимальный отток валютных вкладов россиян. Значение составило более 946 миллионов долларов.