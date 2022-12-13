Деньги 13 декабря 2022, 05:09 Россия может вновь стать лидером по экспорту газа в ЕС — СМИ Bloomberg: Россия может вновь стать главным поставщиком газа в Европу Pixabay

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Энергетический мост из России в Европу, который строился не одно десятилетие, может снова вернуть Москве лидерство в энергетической сфере в странах ЕС. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«На карту поставлены миллиарды долларов в экспортных мощностях газа», — написал обозреватель Хавьер Блас.

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И потому Россия может вернуться на европейский энергетический рынок. Это продиктовано ее географическим расположением, а также большим запасом ресурсов.

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Блас подчеркнул, что энергетический мост выдержал самые суровые времена — холодную войну, распад СССР, а также либерализацию энергорынка. При этом он рухнул под гнетом США из-за Украины. Вашингтон фактически вынудил Брюссель ввести антироссийские санкции, подставив под угрозу энергетическую безопасность региона.

Ранее издание Global Times сообщило, что высказывания экс-канцлера Германии Меркель показали реальное отношение западных стран к России.