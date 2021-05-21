Россия летом введет пошлину на экспорт некоторых видов древесины

С 1 июля Россия введет пошлину в размере 10% на экспорт некоторых видов грубо обработанной древесины. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В частности, пошлина вводится на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%.

«Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за один кубометр. Ранее по этим категориям пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее 50 евро за один кубометр. До этого — 10 и 12 евро за один кубометр соответственно», — говорится в сообщении.

Введенные пошлины будут действовать до конца года. Это нововведение позволит ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов и переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

В пресс-службе уточнили, что правительство прорабатывает более широкие ограничения на вывоз леса. Президент России Владимир Путин ранее указал на необходимость принять меры по запрету продажи кругляка за рубеж.