Деньги 21 декабря 2023, 06:50 Россия легче перенесла давление санкций благодаря «ловушке большой страны» — ученые Институт экономики РАН: санкции Запада попали в «ловушку большой страны» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Антиросийские санкции и эмбарго оказались неэффективными из-за «ловушки большой страны». Из-за ограничений возросли цены на ресурсы, и Россия смогла компенсировать сокращение объемов поставок, заявила руководитель Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей ФГБУН Институт экономики РАН Дарья Ушкалова. Ее работу процитировали «Известия».

Статья ученого вышла в вестнике института. Дарья Ушкалова заявила, что формальная эффективность санкций противоречила стратегической. Она пришла к выводу, что рестрикции в отношении страны — крупного игрока на каком-либо рынке не вызовут должного эффекта. Ограничение ее экспорта спровоцирует повышение мировых цен, и снижение поставок компенсируют деньгами.

Реклама

Ученый пришла к выводу, что так произошло в случае с Россией. Нефть подорожала. Дарья Ушкалова напомнила, что в конце 2022 года Евросоюз ввел потолок цен. Однако российское государство все равно зарабатывало на продаже углеводородов — в октябре 2023 года чистый доход от нефти достиг 11,3 миллиарда долларов, максимума с мая 2022 года.

Словакия и Чехия попросили Евросоюз не сокращать закупки российской нефти. Они не смогут получать это сырье из других источников.