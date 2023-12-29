Важное 29 декабря 2023, 13:21 Россия конфискует западные активы в случае необходимости Песков: Россия может конфисковать западные активы в качестве ответной меры Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Россия имеет свой список зарубежных активов, которые можно конфисковать в качестве ответной меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Представитель Кремля указал на непредсказуемость контрагентов. Они склонны к нарушению международного права и других законов и к саморазрушению. Поэтому Россия заранее анализировала возможные ответные шаги.

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«Все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам. <…> Поэтому подобные действия — они чреваты очень-очень серьезными последствиями», — подчеркнул Песков.

Об ответных мерах говорил и глава Минфина Антон Силуанов. Он подчеркнул, что у России есть достаточное количество замороженных активов западных компаний. В случае необходимости страна даст зеркальный ответ на конфискацию средств.

По данным газеты The Financial Times, Соединенные Штаты потребовали от ЕС изъять замороженные 260 миллиардов евро Центробанка России, а затем провести эти деньги Украине через Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.