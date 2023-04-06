Деньги 06 апреля 2023, 12:03 Россия и Вьетнам запланировали нарастить товарооборот до 10 млрд долларов Чернышенко: к 2030 году товарооборот России и Вьетнама составит 10 млрд долларов piqsels

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Комплексный план сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях поможет России и Вьетнаму к 2030 году нарастить товарооборот до 10 миллиардов долларов. Такую цель назвал по итогам заседания межправительственной комиссии вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщили в кабмине.

«Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом — один из приоритетов российской внешней политики в регионе. Как ориентир видим цель в 10 миллиардов долларов товарооборота к 2030 году», — сказал он.

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В заседании межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству принял участие вице-премьер Социалистической Республики Вьетнам Чан Хонг Ха. Стороны обсудили комплексный план действий в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, финансах, транспорте и цифровизации — основных направлениях совместной работы. Дмитрий Чернышенко сказал, это поможет достичь поставленной цели.

Он предложил открыть национальные туристические офисы в обеих странах, чтобы нарастить взаимный турпоток и развить индустрию гостеприимства. Вице-премьер также пригласил вьетнамских спортсменов на соревнования в Россию и предложил устраивать совместные чемпионаты.

Товарооборот Москвы с Вьетнамом в 2021 году достиг 3,9 миллиарда долларов, сообщил RT. Это на 36% больше, чем в 2020 году. Подмосковье в 2022 году экспортировало во Вьетнам 24 тысячи тонн продукции на сумму 48,4 миллиона долларов — с ростом 160%.