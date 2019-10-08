Россия и Турция начнут платить друг другу рублями и лирами

Соглашение заключили четвертого октября. От России документ подписал министр финансов Антон Силуанов, а от Турции — министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

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По словам ведомства, основная цель этого соглашения заключается увеличении и постепенном переходе к использованию рубля и лиры во время финансовых расчетов между странами, а также в «создании соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышении привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов».

Этот документ также оговаривает то, что в Турции начнут действовать карты с российской платежной системой «МИР», а турецкие банкоматы и компании подключат к системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), который является отечественным аналогом SWIFT — общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи.

«Подписание Соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией», — подчеркнуто в сообщении Минфина РФ.