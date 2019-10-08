  • Россия и Турция начнут платить друг другу рублями и лирами

    08 октября 2019, 16:43

    Нина Петлинова

    Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции заключили соглашение об использовании национальной валюты для расчетов и платежей между двумя странами. Информация об этом появилась во вторник, 8 октября, на сайте Минфина РФ.

    Соглашение заключили четвертого октября. От России документ подписал министр финансов Антон Силуанов, а от Турции — министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

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    По словам ведомства, основная цель этого соглашения заключается увеличении и постепенном переходе к использованию рубля и лиры во время финансовых расчетов между странами, а также в «создании соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышении привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов».

    Этот документ также оговаривает то, что в Турции начнут действовать карты с российской платежной системой «МИР», а турецкие банкоматы и компании подключат к системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), который является отечественным аналогом SWIFT — общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи.

    «Подписание Соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией», — подчеркнуто в сообщении Минфина РФ.