Россия и Турция начали расплачиваться друг с другом в нацвалютах | 360°

Деньги 24 октября 2022, 11:23 Россия и Турция начали расплачиваться друг с другом в нацвалютах Политик Хакан Топкурулу объявил о начале торговли в нацвалютах между Турцией и Россией РИА "Новости"

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Несмотря на давление США, Турция и Россия начали расплачиваться друг с другом в национальной валюте. Доллар утратил свой статус, заявил в колонке на сайте Aydınlılk руководитель отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу.

«Покупки осуществляются рублем между Турцией и Россией. Эта торговля проходит гладко по установленной сети. Банки США уже отключены. Торговля национальными валютами заработала полным ходом. У США нет шансов вмешаться», — написал он.

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Политик сослался на собственные источники, которые попросили не раскрывать механизм оплаты. Он заявил, что американцы сами обрубили ветку, на которой сидели. Доллара как мировой резервной валюты в турецко-российской торговле больше нет.

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Хакан Топкурулу также заметил, что все страны мира, кроме лидеров атлантической системы, торгуют с Россией. Обслуживание карты «Мир» приостановили в конце туристического сезона в ответ на угрозы США наложить санкции. Однако Турция не отказалась от партнерства.

В июле страна не получала газ из США. Примерно 42% всего объема доставили из России, 25% — из Ирана, 21% — из Азербайджана, 11% — из Алжира. Нефть тоже закупали в основном в России. Ее доля составила 42%. На Ирак пришлось 25%, и почти 10% поставил Казахстан.

В сентябре президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что в ближайшее время заработает договоренность о поставках природного газа при оплате 25% в рублях, сообщил RT.