Россия и Китай провели III Российско-Китайский энергетический бизнес-форум

В Москве и Пекине посредством видеомоста состоялся III Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Заключено более 20 международных соглашений в указанной сфере.

В видеомосте приняли участие более 300 предпринимателей, работающих в самых разных сферах энергетики — от угля до альтернативной. Вице-премьер Государственного совета Китая Хань Чжэн отметил, что торговля энергоресурсами двух государств имеет положительный рост.

Энергетика — важная составляющая сотрудничества Китая и России. Несмотря на пандемию торговля энергоресурсами наших стран вышла на положительный рост, успешно продвигается реализация значимых проектов, расширяются сферы сотрудничества и обновляются его форматы Хань Чжэн Вице-премьер Государственного совета КНР

Глава комиссии при президенте РФ по развитию ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин отметил, что энергетика создает основу для дальнейшего роста товарооборота между Россией и Китаем, а он уже сегодня почти на четверть выше, чем в докризисном 2019 году. Он предложил объединять усилия о разработке и внедрению высоких технологий, включая искусственный интеллект в этой сфере.

«Наши страны обладают значительным потенциалом низкоуглеродной энергетики, добыча углеводородов также становится все более высокотехнологичной. В этой связи полагал бы целесообразным рассмотреть возможность объединения наших усилий по разработке и внедрению высокотехнологичных низкоуглеродных технологий и систем искусственного интеллекта в совместных проектах нефтегазовой отрасли», — сказал Сечин.

Также на форуме представили разработанный «Роснефтью» Атлас российско-китайских инвестиций. Мероприятие завершилось подписанием более 20 соглашений между энергетическими компаниями обеих держав.