Россия и Китай провели III Российско-Китайский энергетический бизнес-форум
В Москве и Пекине посредством видеомоста состоялся III Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Заключено более 20 международных соглашений в указанной сфере.
В видеомосте приняли участие более 300 предпринимателей, работающих в самых разных сферах энергетики — от угля до альтернативной. Вице-премьер Государственного совета Китая Хань Чжэн отметил, что торговля энергоресурсами двух государств имеет положительный рост.
Энергетика — важная составляющая сотрудничества Китая и России. Несмотря на пандемию торговля энергоресурсами наших стран вышла на положительный рост, успешно продвигается реализация значимых проектов, расширяются сферы сотрудничества и обновляются его форматы
Глава комиссии при президенте РФ по развитию ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин отметил, что энергетика создает основу для дальнейшего роста товарооборота между Россией и Китаем, а он уже сегодня почти на четверть выше, чем в докризисном 2019 году. Он предложил объединять усилия о разработке и внедрению высоких технологий, включая искусственный интеллект в этой сфере.
«Наши страны обладают значительным потенциалом низкоуглеродной энергетики, добыча углеводородов также становится все более высокотехнологичной. В этой связи полагал бы целесообразным рассмотреть возможность объединения наших усилий по разработке и внедрению высокотехнологичных низкоуглеродных технологий и систем искусственного интеллекта в совместных проектах нефтегазовой отрасли», — сказал Сечин.
Также на форуме представили разработанный «Роснефтью» Атлас российско-китайских инвестиций. Мероприятие завершилось подписанием более 20 соглашений между энергетическими компаниями обеих держав.