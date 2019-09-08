Россия и Китай нарастили товарооборот

С января по август 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 4,5%. В годовом исчислении показатель достиг 70,59 миллиардов долларов.

Данные опубликовало на своем сайте Главное таможенное управление КНР. В них указано, что за указанный период экспорт китайских товаров и услуг на территорию РФ составил порядка 31,14 миллиарда долларов, при этом его роста не произошло.

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Импорт РФ в Китай увеличился на 8,3%, или до 39,45 миллиарда долларов.

В управлении подсчитали, что за июль объем торговли между странами достиг 9,41 миллиарда в американской валюте.

В 2016 году товарооборот между Россией и Китаем составил 69,52 миллиона долларов, показав рост в 2,2%. В 2017-м показатель находился на уровне 84,07 миллиарда (20,8% увеличения), а в 2018-м превысил 107 миллиардов (27,1%).

Между США и Китаем товарооборот, напротив, падает. С января по август 2019 года он составил 355,6 миллиарда долларов. Это на 13,9% ниже данных за аналогичный период прошлого года. Происходит падение на фоне затяжной торговой войны между двумя странами.