Деньги 08 августа 2023, 07:52 Россия и Китай нарастили торговлю почти на 40% Таможня КНР: товарооборот России и Китая в январе–июле 2023 года увеличился на 36,5% Freepik

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С января по июль 2023 года товарооборот между Россией и Китаем достиг 134,104 миллиарда долларов. Он увеличился на 36,5%. Данные Главного таможенного управления КНР опубликовало РИА «Новости».

Россия и Китай наращивали товарооборот постепенно. Если по итогам 2022 года он достиг 190,271 миллиарда долларов, увеличившись на 29,3%, то с января по июль 2023 года — 134,104 миллиарда долларов с ростом на 36,5%.

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Самое большое увеличение показали поставки из Китая в Россию — 73,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. КНР поставила продукции на 62,545 миллиарда долларов. Российские экспортеры отправили на 15,1% больше продукции, стоимостью 71,559 миллиарда долларов.

В июле товарооборот составил 19,488 миллиарда долларов. Китай привез в Россию товаров на 10,280 миллиарда долларов, в обратном направлении поставили немного меньше — на 9,208 миллиарда.

По итогам первого полугодия рост товарооборота составил 40,6%. Он составил 114,547 миллиарда долларов.