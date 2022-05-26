Россия и Иран объединят свои национальные платежные системы

Переход на расчеты в национальных валютах обсуждался на встрече сопредседателей межправкомиссии России и Ирана. Вице-премьер РФ Александр Новак анонсировал по ее итогам объединение платежных систем «Мир» и Shetab, сообщил ТАСС.

«Обсудили вместе с центральными банками распространение и действие системы передачи финансовых сообщений, а также соединение платежных карт „Мир“ и Shetab», — сказал он журналистам.

Ключевой темой переговоров было создание условий для взаиморасчетов и прохождения платежей между юридическими лицами двух стран. Решено было, насколько это возможно, использовать национальные валюты.

Карты «Мир» не принимают в Иране. Не считая Россию, ими можно пользоваться только в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Накануне первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече Ассоциации банков России объявила, что летом будут достигнуты договоренности еще с двумя популярными у туристов странами.