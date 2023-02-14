Деньги 14 февраля 2023, 18:17 Россия и Боливия договорились о расчетах в национальных валютах

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Россия и Боливия установили расчеты в нацвалютах. Это решение позволит облегчить работу российских компаний в условиях санкционного давления, сообщил посол России в Боливии Михаил Леденев в беседе с РИА «Новости».

По словам дипломата, благодаря банковскому сотрудничеству в прошлом году между странами были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано.

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Как сообщило РИА ФАН, Леденев также заявил о снижении барьеров для работы российских компаний на рынке благодаря такому решению.

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