Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на два месяца

Россия и Белоруссия договорились продлить контракты на поставку газа в Белоруссию и транзит через территорию республики. Соглашения пролонгированы на период до 2021 года, сообщили в «Газпроме».

Рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в Российской Федерации Владимиром Семашко и министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем состоялась в Москве 31 декабря. Стороны детально обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере на период 2020 года.

Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между «Газпромом» и правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в январе и феврале 2020 года.

ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» подписали дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Белоруссию, а также транспортировку российского голубого топлива через территорию республики. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

Контракты между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики действовали до конца 2019 года. Теперь договоренности продлены еще на год, при этом о цене на газ партнеры договорились только на ближайшие два месяца.