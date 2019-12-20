    20 декабря 2019, 03:29

    Россия готова к зеркальным ответам на санкции США. Эксперты объяснили, чем это может обернуться

    Светлана Степанова

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова отвечать зеркально на новые санкции со стороны Соединенных Штатов. Экономисты полагают, что правительство РФ может начать распродавать американские ценные бумаги. Об этом сообщили «Известия».
    Россия готова к зеркальным ответам на санкции США. Эксперты объяснили, чем это может обернуться

    На пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что американские санкции коснутся межгосударственных отношений с Россией. Накануне сенаторы США проголосовали за новый пакет антироссийских мер, которые вызваны приписанному Москве вмешательству в «демократические процессы». Санкции могут коснуться запрета на сделки с суверенным долгом РФ с периодом обращения более двух недель, а также сокращении инвестирования в нефтяной сфере.

    По мнению директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, точный ответ России на новые санкции предсказать трудно. Вряд ли он будет абсолютно зеркальным, так как масштабы американской и российской экономики значительно различаются. Но Вашингтон наверняка почувствует, если Москва перестанет вкладывать деньги в гособлигации США.

    Профессор РАНХиГС Александр Дерюгин полагает, что Россия может начать использовать ФНБ (Фонд национального благосостояния) для того, чтобы скомпенсировать заемные средства. В ближайшие три года должен стремительно снизиться уровень профицита бюджета. Дерюгин подчеркнул: от запланированных на 2020 год трат ФНБ, вероятнее всего, придется отказаться. Правительство должно заняться наращиванием резервов.