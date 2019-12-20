Россия готова к зеркальным ответам на санкции США. Эксперты объяснили, чем это может обернуться

На пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что американские санкции коснутся межгосударственных отношений с Россией. Накануне сенаторы США проголосовали за новый пакет антироссийских мер, которые вызваны приписанному Москве вмешательству в «демократические процессы». Санкции могут коснуться запрета на сделки с суверенным долгом РФ с периодом обращения более двух недель, а также сокращении инвестирования в нефтяной сфере.

По мнению директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, точный ответ России на новые санкции предсказать трудно. Вряд ли он будет абсолютно зеркальным, так как масштабы американской и российской экономики значительно различаются. Но Вашингтон наверняка почувствует, если Москва перестанет вкладывать деньги в гособлигации США.

Профессор РАНХиГС Александр Дерюгин полагает, что Россия может начать использовать ФНБ (Фонд национального благосостояния) для того, чтобы скомпенсировать заемные средства. В ближайшие три года должен стремительно снизиться уровень профицита бюджета. Дерюгин подчеркнул: от запланированных на 2020 год трат ФНБ, вероятнее всего, придется отказаться. Правительство должно заняться наращиванием резервов.