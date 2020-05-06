Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что недофинансирование сферы здравоохранения из бюджета в России — это миф. Он отметил, что в сравнении с другими странами, в России просто меньше частных средств в медицине.

«Я не соглашусь с тем, что у нас глобальное недофинансирование здравоохранения со стороны бюджета. В других странах больше частных средств идет в медицину, не бизнес и не государство, а сами люди платят за страховку», — сказал министр в интервью «Ведомостям».

Он напомнил, что Россия работает по другой страховой системе, с участием государства. Если бы была развита частная медицина, то и ресурсы были бы сопоставимы с другими экономиками, считает Силуанов.

В нынешней ситуации системы здравоохранения разных стран проходят проверку на прочность. И в условиях пандемии российская медицина «выдерживает в целом».

Глава Минфина напомнил, что в последние годы расходы на медицину увеличивались, только в 2020 году они выросли почти на треть — в бюджете на текущий год на эти цели заложено 1,028 триллиона рублей.