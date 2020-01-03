Россия добыла рекордное количество нефти за постсоветский период

По данным агентства, за 2019 год Россия добыла 560,2 миллиона тонн нефти, увеличив этот показатель на 0,8% по сравнению с предыдущим годом. Среднесуточный показатель был рассчитан, исходя из этих данных.

В 2019 году страна постоянно (9 из 12 месяцев) добывала больше нефти, чем было оговорено в рамках сделки ОПЕК+, отметило издание. При этом Минэнерго России давало различные объяснения перепроизводства: от холодного климата до проблем из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».

В 2019 году страны, входящие в ОПЕК+, договорились вновь сократить нефтедобычу. Российская квота в первом квартале 2020 года была установлена на уровне 300 тысяч баррелей в сутки без учета газового конденсата. Это означает снижение добычи на 70 тысяч баррелей в сутки.