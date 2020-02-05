России вернули денег больше, чем одолжили. Впервые с 2010 года

Впервые с 2010 года иностранные заемщики вернули России 250 миллиардов рублей. В долг Минфин РФ выдал 215 миллиардов. Такая картина наблюдается впервые за девять лет. К тому же, сумма почти в два раза больше, чем максимальные выплаты за последние 12 лет.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов казначейства, этому есть несколько причин. Наступили сроки погашения основного тела долга сразу у нескольких заемщиков.

К тому же, после проблем с возвратом венесуэльского кредита, ведомство ужесточило свою политику. Боливарианская Республика взяла у России в долг 3,5 миллиарда долларов. Минфин больше не склонен пролонгировать кредиты, и требует их оплачивать своевременно, без всяких скидок на обстоятельства.

Поэтому получилась положительная разница. Последний раз она была зафиксирована в 2010 году, когда Москва выдала 14 миллиардов рублей, а получила 53 миллиарда.

Сумма погашенных долгов также считается рекордной. Она перекрыла результат 2018 года, когда в российский бюджет вернулось 133 миллиарда рублей.

Замглавы ведомства Сергей Сторчак объяснил изданию, что наступил срок погашения долгов сразу у пяти-шести заемщиков. В частности, о досрочной выплате кредита объявил Кипр. Вернулись долгосрочные кредиты пяти-десяти-летней давности.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин предположил, что свой долг вернул один из крупнейших заемщиков, Белоруссия. Ранее сообщалось, что она должна Москве 7,5 миллиарда долларов.