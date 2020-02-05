России вернули денег больше, чем одолжили. Впервые с 2010 года
Как пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов казначейства, этому есть несколько причин. Наступили сроки погашения основного тела долга сразу у нескольких заемщиков.
К тому же, после проблем с возвратом венесуэльского кредита, ведомство ужесточило свою политику. Боливарианская Республика взяла у России в долг 3,5 миллиарда долларов. Минфин больше не склонен пролонгировать кредиты, и требует их оплачивать своевременно, без всяких скидок на обстоятельства.
Поэтому получилась положительная разница. Последний раз она была зафиксирована в 2010 году, когда Москва выдала 14 миллиардов рублей, а получила 53 миллиарда.
Сумма погашенных долгов также считается рекордной. Она перекрыла результат 2018 года, когда в российский бюджет вернулось 133 миллиарда рублей.
Замглавы ведомства Сергей Сторчак объяснил изданию, что наступил срок погашения долгов сразу у пяти-шести заемщиков. В частности, о досрочной выплате кредита объявил Кипр. Вернулись долгосрочные кредиты пяти-десяти-летней давности.
Аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин предположил, что свой долг вернул один из крупнейших заемщиков, Белоруссия. Ранее сообщалось, что она должна Москве 7,5 миллиарда долларов.