России предсказали увеличение доли безналичных платежей до 90%

По его словам, резкий рост безналичных платежей произошел за последние три года и не остановился до сих пор.

«В ближайшее время мы продолжим наблюдать переход наличных платежей в безналичные, но, может быть, не такими огромными темпами, как было. Но все равно 70% должны приблизиться к 90% в ближайшие три-четыре года», — сказал Бернер.

В Центробанке заявили, что по итогам девяти месяцев 2020 года доля безналичных операций в розничной торговле составила 69,4%. Общие итоги года регулятор пока еще не подвел, но ожидает, что этот показатель вырастет более чем на 70%.

В долгосрочных прогнозах в ЦБ видит увеличение доли безналичных платежей до 75% через три года.