России предсказали увеличение доли безналичных платежей до 90%
Россияне все больше отказываются от использования наличных в пользу банковских карт. Генеральный директор платежной системы Visa в России Михаил Бернер в беседе с РБК спрогнозировал, что через три-четыре года доля безналичных расчетов вырастет до 90%.
По его словам, резкий рост безналичных платежей произошел за последние три года и не остановился до сих пор.
«В ближайшее время мы продолжим наблюдать переход наличных платежей в безналичные, но, может быть, не такими огромными темпами, как было. Но все равно 70% должны приблизиться к 90% в ближайшие три-четыре года», — сказал Бернер.
В Центробанке заявили, что по итогам девяти месяцев 2020 года доля безналичных операций в розничной торговле составила 69,4%. Общие итоги года регулятор пока еще не подвел, но ожидает, что этот показатель вырастет более чем на 70%.
В долгосрочных прогнозах в ЦБ видит увеличение доли безналичных платежей до 75% через три года.