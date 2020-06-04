России предсказали снижение спроса на спецтехнику

В плюсе, по данным АЕБ, могут остаться лишь продавцы гусеничных тракторов. В 2020 году ожидается рост продаж на 2,6% — до 1,1 тысячи штук. При этом до пандемии планировалось, что рынок вырастет на 35,2%.

За 2019 год продажи строительной и иной спецтехники увеличились на 12%, хотя так и не достигли докризисного 2013 года. В первом квартале 2020 года, по данным АЕБ, продажи увеличились на 8% из-за снижения курса рубля и ожидания повышения цен. Также на спрос повлияло строительство больниц для пациентов с коронавирусом. Но уже в апреле рынок начал уходить в минус.

Позитивным сигналом для отрасли называют отсутствие планов по сокращению дорожных проектов, дающих дополнительный эффект в других отраслях.

Ранее стало известно, что обязательную электронную маркировку обуви, лекарств и сигарет не станут переносить из-за эпидемии коронавируса. Маркировку введут 1 июля.