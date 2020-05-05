России предсказали рост безработицы. Есть два сценария

Несмотря на то, что режим изоляции длится уже больше месяца, Россия находится в самом начале роста безработицы. Скоро запасы у россиян и бизнеса будут заканчиваться, и тогда придется принимать решение. Об этом объявил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Александр Сафонов в интервью «Российской газете» заявил, что есть два сценария роста безработицы в России: оптимистичный и пессимистичный.

«В России сегодня примерно 70 миллионов занятых и 3,5 миллиона безработных с учетом тех, кто не обратился в службу занятости. Это 5% от работающих. Оптимистичный прогноз — количество безработных к концу года вырастет где-то на 1,5 миллиона человек, до пяти миллионов. А это около 7,3%», — сказал Сафонов.

При пессимистичном сценарии, по словам профессора, безработными могут стать семь миллионов человек, а это 10,5%.

Пока что по отношению к первому кварталу количество безработных выросло на 250 тысяч. Сафонов отметил, что в целом по стране это не так много. С другой стороны, часть работодателей отправили своих сотрудников в административный отпуск без оплаты. Если такая ситуация продолжится, эти люди истратят все свои запасы и им придется уволиться.

По мнению Сафонова, банкротство компаний, а вслед за ними и новых безработных можно ожидать в июне. Дальнейшее будет зависеть от динамики распространения коронавируса и самочувствия экономики, считает ученый.