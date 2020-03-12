России предсказали нулевой рост ВВП

По словам Кудрина, темпы роста экономики на 1,9%, запланированные в этом году, «скорее всего, недостижимы».

«Если цена на нефть будет около 35 долларов, как последние дни, то я вижу риски снижения роста ВВП до нуля практически. Может даже быть отрицательный эффект», — процитировал его «Интерфакс».

При этом экономист выразил надежду, что за год цены на нефть приблизятся к 40-45 долларам. Это даст рост экономики на «нуль с небольшим положительным значением».

По словам главы Счетной палаты, при сохранении цены на нефть в районе 35 долларов и доллара по 72 рубля российский бюджет недополучит около трех триллионов рублей. Эти расчеты он представил сегодня, выступая в Совете Федерации.