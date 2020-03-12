    12 марта 2020, 20:26

    России предсказали нулевой рост ВВП

    Кирилл Фролов

    Мир находится на пороге нового экономического кризиса, цены на нефть в 2020 году будут в районе 40 долларов, а рост ВВП России будет незначительным. Об этом заявил журналистам бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передало РИА «Новости».
    России предсказали нулевой рост ВВП

    По словам Кудрина, темпы роста экономики на 1,9%, запланированные в этом году, «скорее всего, недостижимы».

    «Если цена на нефть будет около 35 долларов, как последние дни, то я вижу риски снижения роста ВВП до нуля практически. Может даже быть отрицательный эффект», — процитировал его «Интерфакс».

    При этом экономист выразил надежду, что за год цены на нефть приблизятся к 40-45 долларам. Это даст рост экономики на «нуль с небольшим положительным значением».

    По словам главы Счетной палаты, при сохранении цены на нефть в районе 35 долларов и доллара по 72 рубля российский бюджет недополучит около трех триллионов рублей. Эти расчеты он представил сегодня, выступая в Совете Федерации.