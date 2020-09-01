России предрекли рост цен в сентябре. Но экономист назвал его незначительным

Аналитики заявили, что годовая инфляция в начале осени может достигнуть 3,6%. Цены на определенные товары в России действительно подрастут, но увеличение будет незначительным.

Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов пояснил «360», что замедление инфляции носит сезонный характер.

«Летом всегда происходит снижение цен на сезонную плодоовощную продукцию. А прогнозируемый рост цен, вероятнее всего, связан не столько с ростом спроса со стороны населения, потому что доходы населения скорее сократились, чем выросли, а с сокращением предложения продукции на рынке из-за общего спада производства», — отметил эксперт.

Кроме того, он добавил, что довольно сильный офлайновый сектор торговли, пострадавший в период пандемии, пытается за счет роста цен частично компенсировать свои убытки. Это тоже может быть фактором увеличения ценников.

«Но, судя по прогнозам, рост цен намечается не слишком сильный — в пределах тех значений, которые были до начала кризиса. Я не думаю, что это каким-то серьезным образом скажется на благосостоянии населения», — подчеркнул Колганов.

При этом экономист заявил, что рост цен на продовольственные товары сильнее всего бьет по малоимущим потребителям. Если у человека половина средств уходит на еду, то повышение ценника на 5% он ощутит. Если же на продовольственные товары уходит всего 10% бюджета, то рост цент такой покупатель вряд ли заметит.

«Я не думаю, что сейчас какое-то сильное нарушение баланса мы наблюдаем. Я думаю, что ситуация пока близка к нормальной, поэтому поводов для большого беспокойства я пока не вижу», — заключил экономист.

Ранее аналитики сообщили, что в сентябре годовая инфляция может составить 3,6%. При этом Центробанк считает, что к концу 2020 года значение составит уже 3,7-4,2%.