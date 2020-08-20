России предрекли рекордные за 15 лет госзаимствования

Государственные заимствования в 2020 году могут достичь 4,1 триллиона рублей. Как указала Счетная палата, этот показатель — рекордный за последние 15 лет.

В первое полугодие 2020-го Минфин разместил госбумаги только на 1,6 триллиона рублей, указывает РБК. Это значит, что для выполнения плана ведомству во второй половине года необходимо нарастить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ).

Правительству не удастся без столь значительных госзаймов покрыть дефицит федерального бюджета, который может достичь в 2020 году 5% ВВП (это около пяти триллионов рублей).

Как следует из отчета Счетной палаты, за январь–июнь федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 955 миллиардов рублей.

В начале августа стало известно, что Минфин России планирует урезать траты на нижнюю палату парламента до 12,4 миллиарда рублей, а на верхнюю — до семи миллиардов. При этом отмечается, что снижать расходы планируют постепенно.