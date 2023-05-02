Деньги 02 мая 2023, 07:40 России предрекли приближение к новой экономической вехе уже в мае Bloomberg: Россия может вновь закупать иностранную валюту для своих резервов уже с мая Unsplash

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Россия уже в этом месяце может возобновить закупки иностранной валюты для своих резервов, поскольку энергетические доходы уже «близки к превышению целевого уровня». Об этом написало агентство Bloomberg. По мнению журналистов, это станет новой экономической вехой.

Издание оценило первоначальный объем закупок в эквивалент около 200 миллионов долларов в юанях в месяц. Китайская валюта — главный актив, который страна может использовать для осуществления транзакций для своего фонда благосостояния.

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Возобновление закупок утвердит способность России поддерживать приток нефтедолларов на фоне западных санкций, отметили авторы материала.

«Для рынка будет важно, что государство снова начнет накапливать резервы, а не тратить их», — рассказала журналистам аналитик Наталья Мильчакова.

По ее мнению, такой поворот может положительно сказаться и на рубле.

ЦБ в конце марта вновь начал публиковать данные о структуре золотовалютных резервов, которые не обнародовались с момента введения санкций. Судя по предоставленной информации, к 1 марта 2023 года международные резервы страны превысили 574 миллиарда долларов (за год до этого — 617,1 миллиарда). Объем иностранной валюты в активах уменьшился почти на 9% и составил около 410 миллиарда долларов.