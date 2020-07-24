России предрекли новое снижение ставок по ипотеке

По данным «Дом.РФ», в сегменте нового жилья 70% ипотечных кредитов берут по программе льготной ставки, которая закончится в ноябре 2020 года. При этом власти намерены осенью решить, будет ли продлена программа.

«Дом.РФ» считает, что лучше всего приобретать жилье с помощью ипотеки во второй половине 2020 года. Специалисты связывают это со сроком завершения льготной программы, а также с денежно-кредитной политикой, которая может измениться к концу года.

По оценкам специалистов, средняя ставка по ипотеке в текущем году составит 7,5-7,8%, что поможет россиянам реализовать отложенный спрос по кредитам на жилье. Так, в 2020 году может быть выдано около 1,2 миллиона кредитов на сумму до трех триллионов рублей.

При этом ключевая ставка уменьшаться не будет. По мнению «Дом.РФ», ЦБ уже исчерпал весь потенциал снижения. Однако решение финансового регулятора об уменьшении ставки никак не повлияло на курс рубля.