Деньги 15 марта 2023, 12:32 России предложили выйти из соглашений с недружественными странами о двойном налогообложении Минфин и МИД предложили России выйти из соглашений о двойном налогообложении РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ответ на санкции Евросоюза президенту России Владимиру Путину предложили издать указ о выходе из соглашений с недружественными странами об избежании двойного налогообложения. Их действие возобновят после того, как восстановят нарушенные права государства. Совместное с МИД обращение опубликовал Минфин.

В ведомствах напомнили, что с 2022 года Евросоюз ввел многочисленные экономические ограничения и внес Россию в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере.

Реклама

«Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер», — объяснили авторы инициативы.

Реклама

Министерства призвали президента подписать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели односторонние санкции, и применения пониженных ставок или освобождения от уплаты налога. Возобновить их действие чиновники предложили после того, как права страны восстановят.

Ранее Минфин заявил, что Россию включили в черный список Евросоюза без предупреждения. В министерстве не смогли объяснить причину такого решения.