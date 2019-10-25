России перестал грозить дефолт

«Снижение CDS означает уменьшение риска дефолта. По сути это признание участниками рынка сверхустойчивых фундаментальных макроэкономических показателей России: низкого уровня долга, профицита бюджета и счета текущих операций, снижения балансирующей бюджет цены на нефть, высоких золотовалютных резервов», — объяснила простыми словами Евдокимова.

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Ранее, в ожидании санкций в 2018 году, уровень CDS достигал 170 пунктов. Иными словами, риск дефолта в стране был на 100 пунктов выше, чем сейчас. Теперь же инвесторы в свои прогнозы перестали закладывать риски возможных антироссийских санкций, просчитывая оборот российских еврооблигаций. Более того, последние ограничительные меры, направленные против России, на экономические рейтинги страны не повлияли вовсе.

Влияние санкций на экономическую стабильность России остается скорее психологической. Если, например, нет отключения страны от SWIFT, то экономическая свобода и независимость государства определяется совсем другими факторами. В частности, способностью страны оплачивать свои долги. С этими обязательствами Россия успешно справляется.