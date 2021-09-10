Иностранные IT-компании обяжут платить в России налог с прибыли

Новый «цифровой налог» для иностранных IT-компаний может принести в российский бюджет десятки миллиардов рублей. На российских представителей этой сферы влияния он не окажет.

«Национальный цифровой налог» обяжет зарубежные IT-предприятия, прибыль которых зависит от клиентов в РФ, платить с нее налог непосредственно по месту получения. Предложение озвучил замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме, сообщила газета «Известия».

По мнению аналитиков, реальный размер дополнительных доходов в российский бюджет после нововведения оценить довольно сложно. Однако найти источник средств, чтобы налоговые и страховые льготы для российских компаний не стали дополнительной нагрузкой для бюджета — в интересах государства.

Для конкуренции на глобальных рынках «цифрового налога», скорее всего, будет недостаточно. Тем не менее он может оказаться источником средств для поддержания импортозамещения по определенным важным направлениям IT.

Введение налога обсуждают довольно давно. Практика не нова и реализована в ряде стран.