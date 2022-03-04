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    04 марта 2022, 14:52

    «В конечном итоге мы выиграем». Путин передал привет бегущим из России компаниям

    Путин заверил бегущие из РФ компании, что Россия все равно решит все свои задачи

    Ольга Назаркина

    Президент Владимир Путин обратился к иностранным компаниям, которые решили сбежать из России после введения санкций. Он заметил, что такие экс-партнеры наносят ущерб и себе. Россия, по его словам, сможет справиться с этими трудностями.

    «В конечном итоге мы выиграем». Путин передал привет бегущим из России компаниям

    «Если кто-то не хочет с нами сотрудничать в рамках единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб, конечно, и нам», — сказал глава государства.

    Президент пояснил, что это выразится в том, что России придется сдвинуть реализацию некоторых проектов, приобрести дополнительные компетенции, как уже было сделано в области авиации.

    «Но мы все равно решим задачи, которые стоят, и даже в конечном итоге выиграем от этого, потому что приобретем дополнительные компетенции. Мы способны решать подобные задачи!» — подчеркнул он.

    Ранее первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов сообщил, что кабмин примет меры по поддержке занятости россиян из-за ухода иностранных компаний с отечественного рынка.