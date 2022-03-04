«В конечном итоге мы выиграем». Путин передал привет бегущим из России компаниям

Президент Владимир Путин обратился к иностранным компаниям, которые решили сбежать из России после введения санкций. Он заметил, что такие экс-партнеры наносят ущерб и себе. Россия, по его словам, сможет справиться с этими трудностями.

«Если кто-то не хочет с нами сотрудничать в рамках единой кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб, конечно, и нам», — сказал глава государства.

Президент пояснил, что это выразится в том, что России придется сдвинуть реализацию некоторых проектов, приобрести дополнительные компетенции, как уже было сделано в области авиации.

«Но мы все равно решим задачи, которые стоят, и даже в конечном итоге выиграем от этого, потому что приобретем дополнительные компетенции. Мы способны решать подобные задачи!» — подчеркнул он.

Ранее первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов сообщил, что кабмин примет меры по поддержке занятости россиян из-за ухода иностранных компаний с отечественного рынка.