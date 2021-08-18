Россельхознадзор рассказал о росте экспорта мяса из РФ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) рассказала о росте экспорта мяса и мясной продукции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Вывоз конины из страны на продажу вырос в 33,1 раза, а поставки говядины в 2,6 раза. Также отмечается рост продажи свинины за границей на 27%.

«С начала 2021 года по состоянию на 8 августа из России за рубеж отправлено 351,2 тыс. тонн таких подконтрольных товаров», — заявили в ведомстве.

Показатель на 3% превышает результат тех же месяцев прошлого года. В прошлом году объемы экспорта составляли 340,3 тысячи тонн продукции, передали Nation News.