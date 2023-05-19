Деньги 19 мая 2023, 09:21 Росрыболовство пожаловалось на сокращение прибыли почти на треть Росрыболовство: из-за санкций и издержек прибыль отрасли в 2022 году упала почти на треть Unsplash

Читать 360tv в

Выручка рыбной отрасли России в 2022 году увеличилась, но прибыль сократилась на треть из-за издержек при производстве и западных санкций. Эту проблему обсудили на заседании Общественного совета при Росрыболовстве, сообщил РБК.

Оборот предприятий, специализирующихся на рыбоводстве, рыболовстве и переработке водных биоресурсов, по итогам прошлого года возрос на 7%, до 866 миллиардов рублей. Прибыль до уплаты налогов за вычетом убытков достигла 158 миллиардов рублей против 231 миллиарда в 2021 году, то есть сократилась на 32%.

Реклама

Представитель Росрыболовства объяснил это двумя причинами. Во-первых, увеличилась стоимость производства из-за покупки запчастей и комплектующих через третьи страны и роста других расходов на ремонт судов. Во-вторых, из-за санкций и ограничения экспорта сократилась прибыль компаний по добыче краба, которые считались самыми рентабельными в отрасли.

Исполнительный директор крупнейшего добытчика краба в Северном бассейне Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов подтвердил, что прибыль сильно сократилась. Его компания занялась переориентацией поставок на другие рынки.

США запланировали ввести новый пакет антироссийских санкций. В него включат экспортные ограничения в отношении почти 70 предприятий.