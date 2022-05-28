Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за сертификаты ушедших из России компаний

Чтобы вернуть деньги за подарочные сертификаты компаний, которые приостановили деятельность в России, можно обратиться в службу поддержки. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным ведомства, во многих случаях это решает проблему. Если же такой способ не помог, то можно написать заявление на возврат неиспользованных средств. В случае отказа возврата средств на компанию можно подавать в суд.

В ведомстве уточнили, что с 12 марта к ним обратились 31 697 человек по вопросам, связанным с ушедшими компаниями.

«Вопросы по несоответствию цены составили более 60% от всех обращений», — рассказали в Роспотребнадзоре.

10% хотели отменить заказы, 8,3% интересовались возвратом средств за ранее купленные товары, еще 4,3% хотели вернуть деньги за отмененные авиарейсы.