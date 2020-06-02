Роспотребнадзор: мошенники используют страхи россиян перед коронавирусом

Мошенники уже давно эксплуатируют тему коронавируса, чтобы обманывать доверчивых людей. Зачастую они пользуются страхами потребителей, предлагая чудо-лекарства, особые пропуска и вымогая штрафы.

В Роспотребнадзоре дали несколько советов, которые помогут не попасться на крючок злоумышленников. Специалисты опубликовали их на сайте ведомства.

Зачастую якобы для борьбы с коронавирусом потенциальной жертве предлагают «уникальные» товары, требуя за них предоплату. Обычно это некие «особые фильтры», очистители воздуха, лекарственные препараты и другие «полезные» товары.

Чтобы обмануть человека, мошенники играют на новых реалиях — говорят об оплате штрафа, который выписали за какие-то нарушения, настаивают на проведении платного анализа, обещают «особый пропуск» на передвижение или помощь в поиске работы.

Иногда злоумышленники доходят до того, что пытаются проникнуть в квартиры, представляясь врачом, социальным работником или сотрудником компании по дезинфекции. В интернете пользователям предлагают перейти по вредоносным ссылкам или заполнить некие формы с персональными данными.

В Роспотребнадзоре напомнили, что уберечь себя от действий мошенников можно, если пользоваться официальными источниками информации, в том числе сайтом ведомства и специальным порталом.

«В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует использовать официальные источники. Информация для потребителей размещена в специальном разделе на официальном сайте Роспотребнадзора. Также для граждан работает специальный портал, где размещены справочные материалы в сфере защиты прав потребителей. Бесплатные консультации специалистов можно получить по номеру телефона горячей линии для потребителей финансовых услуг, также по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора», — говорится на сайте ведомства.