Роспотребнадзор изъял из оборота каждый 10-й предмет одежды

Самыми распространенными нарушениями, по словам экспертов, является использование опасных тканей и контрафактная продукция.

Всемирная таможенная организация сообщала в докладе от 2017 года, что чаще всего подделывают одежду марок Adidas, Nike, Chanel, Gucci, Louis Vuitton и Calvin Klein.

По словам главы комитета по легкой промышленности «Деловой России» Андря Павлова, в сетевых магазинах известных брендов подделок практически не бывает. При этом рынки и тысячи магазинов по всей стране заполнены контрафактным товаром низкого качества, сообщил он.

В свою очередь, владелец Самарской текстильной компании Михаил Панченков отметил, что продавцы используют серые схемы ввоза одежды, оформляя продукцию на частное лицо, без прохождения таможни и уплаты НДС. Либо провозя товар через страны Единого таможенного пространства.