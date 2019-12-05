«Роснано» получит из федерального бюджета 20 млрд рублей на новый фонд

Сумма в 20 миллиардов рублей была определена в ходе совещания у вице-премьера Максима Акимова. Фонд цифровой экономики будет коммерциализировать и масштабировать проекты по искусственному интеллекту, робототехнике, квантовых и нейротехнологий, дополненной и виртуальной реальности, блокчейну.

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Анатолий Чубайс предлагает создать и еще один схожий по функциям фонд. «Роснано» необходимо еще 1,5 миллиарда рублей на поддержку малых технологичных фирм.

Выделенные из федерального бюджета деньги дадут возможность не только помочь компаниям, которые занимаются высокими технологиями, но и создать дополнительные рабочие места. Всего планируется поддержать до 80 перспективных фирм. В «Роснано» добавили, что финансовую помощь могут получить компании, которые сосредоточены на фармацевтике, биотехнологиях, станкостроении и используют инновационные подходы, стремясь создать и вывести на рынок новые продукты.