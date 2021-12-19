Роскосмос опроверг миллионные траты на банкет по случаю премии Гагарина

Роскосмос опроверг миллионные траты на банкет в связи с вручением премии Юрия Гагарина. В госкорпорации заверили, что такие слухи только порочат имя первого космонавта на планете, а также правительственную премию, которая названа в его честь.

Ранее СМИ сообщили, что «Роскосмос» якобы потратил миллионы рублей на банкет, а каждый из гостей мероприятия получил блюда на сумму в 40 тысяч рублей, отметило «РИА Новости».

«В связи с публикацией в ряде Telegram-каналов информации, порочащей имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина и правительственной премии, носящей его имя, Роскосмос заявляет следующее: премия, о которой идет речь, присуждается раз в пять лет, начиная с 2011 года», — сказано в сообщении пресс-службы.

В сообщении госкорпорации уточняется, что государство поддерживает исследования в области космоса, проекты по его освоению и другую научную деятельность в этой сфере. В «Роскосмосе» заявили, что организация мероприятия обошлась в 495 122 рубля. Еще 6450 рублей потратили на покупку питьевой воды в бутылках для всех гостей и лауреатов.