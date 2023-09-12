Деньги 12 сентября 2023, 12:32 Роскачество: улучшить кредитную историю можно с помощью небольшой рассрочки

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В настоящее время появилось очень много предложений об улучшении кредитной истории, однако доверять им не стоит, повлиять на нее может лишь сам заемщик. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Роскачество.

Во-первых, стоит закрыть все действующие кредиты. Если такой возможности нет, можно прибегнуть к рефинансированию. Еще один способ — оформить кредитку на небольшую сумму или купить недорогой товар в рассрочку.

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В Роскачестве напомнили, что кредитная история обновляется каждый раз, когда человек своевременно вносит платежи или закрывает какой-то долг. Поэтому единственные способ улучшить свой портрет заемщика — это четко платить и не допускать просрочек.

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