Роскачество рассказало, как защитить персональные данные от мошенников
Сотрудники Роскачества сообщили, что чаще всего мошенники используют рассылку рекламы касательно получения финансовых пособий или компенсаций. В сообщении они просят ввести личные данные, а после используют их для кражи денег, написала «Газета.ru».
В Роскачестве сказали, что в 99% случаев, когда вас просят перевести деньги для получения приза, компенсации или какой-то награды, это обман.
Рекомендуется тщательно проверять сайты, где вводите свою информацию, а особенно — персональные данные. Не стоит доверять доменам, созданным две недели назад, а также в адресной строке должен быть символ «https» и изображение «замочка».