Роскачество рассказало, как защитить персональные данные от мошенников

В Роскачестве сказали, что в 99% случаев, когда вас просят перевести деньги для получения приза, компенсации или какой-то награды, это обман.

Рекомендуется тщательно проверять сайты, где вводите свою информацию, а особенно — персональные данные. Не стоит доверять доменам, созданным две недели назад, а также в адресной строке должен быть символ «https» и изображение «замочка».