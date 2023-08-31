Деньги 31 августа 2023, 23:43 Роскачество: при неуплате долгов почти невозможно попасть в тюрьму

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Часто при неуплате долгов коллекторы угрожают задолжавшим тюрьмой. Однако в Роскачестве отметили, что вероятность такого исхода крайне мала, сообщила Lenta.ru.

Если человек заработал долг свыше 500 тысяч рублей, то его могут признать банкротом. Кроме того, проблем с законом не возникнет в случае, если задолженности появились из-за попадания в тяжелую жизненную ситуацию.

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Однако в Уголовном кодексе все же существуют статьи, которые предусматривают ответственность за долги по кредитам — «Мошенничество в сфере кредитования» и «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Однако применяются они в редких случаях, написал сайт kp.ru.