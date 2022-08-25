Роскачество назвало пять правил, которые помогут улучшить финансовое положение

Повысить уровень финансовой грамотности помогут пять правил. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на Роскачество.

«Подробная запись всех расходов поможет понять уже через месяц, куда именно уходят ваши деньги, на что вы тратите кровно заработанные», — говорится в сообщении ведомства.

Также следует подготовить финансовый план и график платежей. В него надо внести обязательные ежемесячные расходы, например, на закрытие кредитов или оплату услуг ЖКХ.

Кроме того, есть смысл откладывать часть денег. В идеале такой резерв должен составлять несколько месячных зарплат.

Не стоит лишний раз брать в долг или оформлять кредиты. Последнее вообще выгодно только банку. Если хочется купить что-то недешевое, лучше подкопить.

Наконец, следует отказаться от импульсивных покупок. Для этого можно выбрать дни каждый месяц, в которые вы не будете тратить деньги ни под каким предлогом.