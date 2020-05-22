Росфинмониторинг призвал блокировать подозрительные счета. Причиной могут стать закупки масок или возврат денег за тур

Особое внимание во время карантинных мер банки должны обратить на следующие зоны риска:

— производство и оборот медицинской продукции;

— государственная поддержка бизнеса и населения;

— создание инфраструктуры для того, чтобы жители не заразились;

— интернет-услуги, связанные с пандемией;

— благотворительная деятельность во время распространения COVID-19;

— вывод компаниями активов для объявления банкротства;

— снижение наличного оборота при продаже продуктов питания, медицинских изделий, товаров первой необходимости;

— оборот драгметаллов и драгоценных камней из-за роста их стоимости в период эпидемии.

Схемы по легализации могут включать перепродажу масок и антисептиков по завышенной стоимости. А недобросовестные фонды помощи пострадавшим от COVID-19 могут выводить часть поступающих средств, рассказали в адвокатской компании BMS Law Firm.

Также Росфинмониторинг рекомендует тщательнее контролировать операции по возврату средств за непредоставленные туристические услуги.

Если банк считает операцию подозрительной, перевод блокируют, также могут заблокировать счет клиента.