Росфинмониторинг призвал блокировать подозрительные счета. Причиной могут стать закупки масок или возврат денег за тур
Особое внимание во время карантинных мер банки должны обратить на следующие зоны риска:
— производство и оборот медицинской продукции;
— государственная поддержка бизнеса и населения;
— создание инфраструктуры для того, чтобы жители не заразились;
— интернет-услуги, связанные с пандемией;
— благотворительная деятельность во время распространения COVID-19;
— вывод компаниями активов для объявления банкротства;
— снижение наличного оборота при продаже продуктов питания, медицинских изделий, товаров первой необходимости;
— оборот драгметаллов и драгоценных камней из-за роста их стоимости в период эпидемии.
Схемы по легализации могут включать перепродажу масок и антисептиков по завышенной стоимости. А недобросовестные фонды помощи пострадавшим от COVID-19 могут выводить часть поступающих средств, рассказали в адвокатской компании BMS Law Firm.
Также Росфинмониторинг рекомендует тщательнее контролировать операции по возврату средств за непредоставленные туристические услуги.
Если банк считает операцию подозрительной, перевод блокируют, также могут заблокировать счет клиента.