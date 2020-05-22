    22 мая 2020, 01:52

    Росфинмониторинг призвал блокировать подозрительные счета. Причиной могут стать закупки масок или возврат денег за тур

    Кирилл Фролов

    Во время пандемии коронавируса Росфинмониторинг призвал банки присмотреться к операциям по закупке медоборудования, переводам на благотворительные цели и возврату денег за отмененные туры, сообщили «Известия». Мошенники могут использовать эти операции для отмывания средств, считают в ведомстве.

    Особое внимание во время карантинных мер банки должны обратить на следующие зоны риска:

    — производство и оборот медицинской продукции;

    — государственная поддержка бизнеса и населения;

    — создание инфраструктуры для того, чтобы жители не заразились;

    — интернет-услуги, связанные с пандемией;

    — благотворительная деятельность во время распространения COVID-19;

    — вывод компаниями активов для объявления банкротства;

    — снижение наличного оборота при продаже продуктов питания, медицинских изделий, товаров первой необходимости;

    — оборот драгметаллов и драгоценных камней из-за роста их стоимости в период эпидемии.

    Схемы по легализации могут включать перепродажу масок и антисептиков по завышенной стоимости. А недобросовестные фонды помощи пострадавшим от COVID-19 могут выводить часть поступающих средств, рассказали в адвокатской компании BMS Law Firm.

    Также Росфинмониторинг рекомендует тщательнее контролировать операции по возврату средств за непредоставленные туристические услуги.

    Если банк считает операцию подозрительной, перевод блокируют, также могут заблокировать счет клиента.