29 декабря 2022, 21:51
Росавиация отпразднует 100-летний юбилей за 57 миллионов рублей
Росавиация заказала услуги по празднованию юбилея на 57 миллионов рублей
На 100-летний юбилей гражданской авиации Росавиация потратит 57,6 миллиона рублей. Такие данные привели на сайте госзакупок.
«Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению торжественного мероприятия, посвященного празднованию 100-летнего юбилея отечественной гражданской авиации», — написано в документе.
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В декабре Росавиация уже заключила два контракта. Торжество намечено на 9 февраля 2023 года. Праздничное мероприятие состоится в Государственном Кремлевском Дворце. Общие услуги обойдутся в 47,4 миллиона рублей. В программе праздника предусмотрены выступления звезд отечественного шоу-бизнеса и заслуженных и народных артистов.
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Вести мероприятие будет либо популярный телеведущий с федерального канала, либо известный артист. Для гостей праздника подготовят мультимедийное шоу по истории российской гражданской авиации, а также лазерное шоу, номера хореографии и воздушных гимнастов. По техзаданию на сцене будут летать управляемые модели самолетов.
Фуршет обойдется в 10,2 миллиона рублей. Праздник при этом поделят на несколько частей. Предусмотрен фуршет на тысячу гостей, на 100 и на 10 человек. В меню числятся осетровая икра на блинчике с мягким сыром, салат с камчатским крабом и кальмарами, корейка ягненка и другие позиции.
Деньги
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