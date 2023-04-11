Деньги 11 апреля 2023, 06:21 Росатом потребовал от Fennovoima из Финляндии вернуть 920,5 млн евро РИА «Новости»: из-за разрыва контракта по АЭС Росатом требует от Финляндии 920,5 млн евро РИА «Новости»

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Проектная компания Fennovoima разорвала контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии, и российская компания потребовала досрочно вернуть займ на сумму 920,5 миллиона евро, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные отчета группы «Атомэнергопром».

В 2022 году компания в одностороннем порядке расторгла контракт на строительство станции. Вслед за этим Росатом потребовал через арбитражный суд досрочно вернуть взятый на строительство АЭС «Ханхикиви-1» займ на сумму 920,5 миллиона евро, а также компенсировать стоимость принадлежащих ей акций компании — акционерное соглашение тоже расторгли.

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По данным отчета, международные арбитражи получили из-за разрыва Финляндией этого контракта иски организаций «Атомэнергопрома» на сумму около трех миллиардов евро.

Международный совет по разрешению споров (DRB) признал разрыв контракта неправомерным, и Росатом смог потребовать возмещения убытков. Генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что Финляндия должна вернуть взятые на строительство деньги. Он предложил ей возводить АЭС своими силами.