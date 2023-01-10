Деньги 10 января 2023, 19:52 Rolls-Royce побил рекорды продаж в 2022 году

Читать 360tv в

В прошлом году компания Rolls-Royce продала больше всего премиальных машин за всю историю существования бренда, насчитывающую 118 лет. Об этом сообщила радиостанции «Говорит Москва».

Большинство автомобилей продали в США, Китае и Европе. На эти рынки пришлась третья часть из шести тысяч реализованных машин. При этом одно авто стоило около полумиллиона евро.

Реклама

При этом компания призналась, что уход с российского рынка сначала отразился на продажах, которые начали падать. Но в итоге это было полностью компенсировано за счет других покупателей.

Реклама