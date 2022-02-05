facebook_pixel
    05 февраля 2022, 15:59

    Родители-одиночки смогут получать 6 тысяч рублей от ПФР

    Дарья Морозова

    Родители-одиночки с ребенком от восьми до 16 лет смогут получать пособие около шести тысяч рублей. Пенсионный фонд рассказал, что для этого нужно.

    Родители-одиночки смогут получать 6 тысяч рублей от ПФР

    По данным PRIMPRESS, доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на человека. Само пособие будет составлять примерно половину прожиточного минимум на ребенка. Суммы разнятся в зависимости от региона.

    Например, в Приморье выплата составит восемь тысяч рублей, а в среднем по стране — это около шести.

    Пенсионный фонд будет проверять тех, что подал заявку на материальную помощь. Кроме проверки доходов семьи будет имущественный отбор, а также семья ну должна иметь «нулевой доход». То есть должен быть хоть какой-то заработок, а если его нет — уважительная причина, по которой родитель не может работать.

    Заявление можно оформить на сайте госуслуг или в отделениях пенсионного фонда. Его подача — обязательна для получения выплат.