Родители-одиночки смогут получать 6 тысяч рублей от ПФР

Родители-одиночки с ребенком от восьми до 16 лет смогут получать пособие около шести тысяч рублей. Пенсионный фонд рассказал, что для этого нужно.

По данным PRIMPRESS, доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на человека. Само пособие будет составлять примерно половину прожиточного минимум на ребенка. Суммы разнятся в зависимости от региона.

Например, в Приморье выплата составит восемь тысяч рублей, а в среднем по стране — это около шести.

Пенсионный фонд будет проверять тех, что подал заявку на материальную помощь. Кроме проверки доходов семьи будет имущественный отбор, а также семья ну должна иметь «нулевой доход». То есть должен быть хоть какой-то заработок, а если его нет — уважительная причина, по которой родитель не может работать.

Заявление можно оформить на сайте госуслуг или в отделениях пенсионного фонда. Его подача — обязательна для получения выплат.